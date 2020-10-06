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11:50   6 Октября 2020
Политика

Кремль отреагировал на заявление Асада о сирийских боевиках в Карабахе

Кремль отреагировал на заявление Асада о сирийских боевиках в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова сирийского лидера Башара Асада об использовании в конфликте в Нагорном Карабахе террористов из Сирии. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, руководство РФ внимательно знакомится со всеми заявлениями глав государств.

Ранее Асад сообщил СМИ, что боевики из Сирии перебрасываются в Нагорный Карабах. Турция, по его словам, использует террористов из САР и других стран в этом регионе. Асад подчеркнул, что именно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта между Азербайджаном и Арменией.

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Автор: Яна Либерман
#асад #песков #карабах

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