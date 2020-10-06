Зеленский выразил недовольство рядом пунктов Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство некоторыми пунктами Минских соглашений, об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

В опубликованном переводе на сайте офиса президента Украины Зеленский отмечает, что его не устраивают формулировки и последовательность ряда пунктов, а также состав переговорного формата. Украинский президент обратил внимание, что формат "Минска" является единственным, который продолжает работать.

Как указал Зеленский, пункт об особом статусе Донбасса или изменении в Конституцию регулирует изменения Основного закона Украины согласно децентрализации.