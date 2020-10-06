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11:35   6 Октября 2020
Политика

Зеленский выразил недовольство рядом пунктов Минских соглашений

Зеленский выразил недовольство рядом пунктов Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство некоторыми пунктами Минских соглашений, об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

В опубликованном переводе на сайте офиса президента Украины Зеленский отмечает, что его не устраивают формулировки и последовательность ряда пунктов, а также состав переговорного формата. Украинский президент обратил внимание, что формат "Минска" является единственным, который продолжает работать.

Как указал Зеленский, пункт об особом статусе Донбасса или изменении в Конституцию регулирует изменения Основного закона Украины согласно децентрализации.

"Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбасса, в которых они нуждаются", — заявил Зеленский в интервью.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #минские соглашения #зеленский

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