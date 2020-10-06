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11:33   6 Октября 2020
Политика

Британский политик назвал мэра Олердейла "тупой коровой"

Британский политик назвал мэра Олердейла "тупой коровой"

Британский партийный советник Алан Смит грубо оскорбил мэра города Олердейл Хилари Харрингтон после дистанционного заседания администрации. О разгоревшемся скандале сообщило издание Daily Mail.

Политик обидел Хилари Харрингтон в прямом эфире, думая, что уже выключил микрофон.

"Вот тупая корова", — высказался партийный советник в адрес мэра города Олердейл.

Алан Смит понял свою ошибку и попытался отключить звук. Но Харрингтон и ее коллеги услышали грубое выражение, после чего принялись обсуждать инцидент. В итоге партийному советнику пришлось вернуться в эфир и извиниться за оскорбление мэра.

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Автор: Борис Нестеров
#великобритания #Алан Смит #Хилари Харрингтон

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