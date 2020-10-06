11:33 6 Октября 2020Политика
Британский политик назвал мэра Олердейла "тупой коровой"
Британский партийный советник Алан Смит грубо оскорбил мэра города Олердейл Хилари Харрингтон после дистанционного заседания администрации. О разгоревшемся скандале сообщило издание Daily Mail.
Политик обидел Хилари Харрингтон в прямом эфире, думая, что уже выключил микрофон.
"Вот тупая корова", — высказался партийный советник в адрес мэра города Олердейл.
Алан Смит понял свою ошибку и попытался отключить звук. Но Харрингтон и ее коллеги услышали грубое выражение, после чего принялись обсуждать инцидент. В итоге партийному советнику пришлось вернуться в эфир и извиниться за оскорбление мэра.