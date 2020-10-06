Экс-сенатор Дерев задержан по подозрению в мошенничестве

Ставропольские правоохранители задержали экс-члена Совфеда Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено против Дерева 15 февраля 2012 года. Бывшего сенатора арестовали в марте 2018 года и освободили через год в связи с истечением срока содержания под стражей.

Следователи объявили о завершении расследования дела 10 марта 2020 года. По версии правоохранителей, Дерев руководил организованной преступной группой. Злоумышленники осуществили хищения на сумму более 119 млн рублей из бюджета РФ.