Instagram перехватил эстафету у Twitter в инфовойне против России

Принадлежащая американской корпорации Facebook соцсеть Instagram с прошлой недели начала помечать публикации и аккаунты СМИ, которые считает подконтрольными властям тех или иных стран. Первый на это обратил внимание журналист Кейс Мичел. В Twitter он заметил, что все пометки почему-то касаются только России.

В частности, речь идет об изданиях Redfish и In The Now, которые входит в структуру Ruptly — видеоагентства российского телеканала Russia Today. In The Now уже обратилось в суд из-за аналогичной пометки в соцсети в Facebook, добавленной летом. Ранее американская соцсеть уже блокировала проект после сюжета на CNN, повествующего о связях проекта с Россией.

NEW: Facebook recently labeled an outlet connected to both RT and a Delaware LLC as "Russia state-controlled media"—and now, despite "deep ties" to Moscow, the outlet is suing. https://t.co/1sS2fSCsjG — Casey Michel ???????? (@cjcmichel) August 27, 2020

Примечательно, что пометки Russia state-controlled media (контролируемое властями РФ издание - англ.) видны только пользователям в США. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что действия американских корпораций, направлены исключительно против российских агентств, несущих объективную информацию. Ни одно либеральное СМИ прозападного толка вроде телеканала «Дождь», «МБХ Медиа» или признанное иноагентом в РФ «Радио Свобода» от цензуры американских корпораций не страдает.

«Они считают, что [американцев] нужно всячески отвратить от наших СМИ, они пытаются сказать, что это вражеские агенты.<...> А ведь "Радио Свобода" и все ее медиаресурсы имеют определенные цели. Они навязывают нам свою точку зрения и указывают России, и бывшему соцлагерю, как жить. Facebook помечает только те российские агентства, которые несут правду. А тех, кто работает в их интересах, они помечать не будут. Хотя многие из них имеют государственное финансирование от посредников Госдепа — различных фондов и НКО», — объяснил Макаренко.

Instagram-аккаунты СМИ уже отреагировали на действия соцсети, добавив в описания: «Мы не согласны» и «Это некрасиво». По словам собеседника издания, такого рода пометки о государственной принадлежности — часть гибридной войны против России. Макаренко посетовал, что Россия не спешит с симметричным ответом на действия западных it-корпораций.

«Это не игрушечная война, а война до победы. Мы должны этому противодействовать и адекватно отвечать даже на не очень существенные выпады. Мы должны реагировать, так чтобы им мало не показалось. Но пока мы лишь робко констатируем факты и занимается обороной. В инфовойне надо наступать, как и в любой войне».

Пока российское законодательство не предусматривает механизм защиты от неправомерной блокировки и политической цензуры. С иностранными интернет-корпорациями приходится выяснять отношения через суд. Впрочем, требованиям российского законодательства они подчиняться отказываются, напомнил Макаренко.

В мае судебные приставы начали взыскание штрафов с Facebook и Twitter за отказ переносить сервера с данными российских пользователей в Россию, поскольку в установленные сроки корпорации не заплатили по четыре миллиона рублей, назначенные московским судом.

«Мы выписываем смехотворные штрафы, символические, это пустышка. И даже не можем их взыскать. <...> Сейчас враг работает внутри страны открыто, не считаясь с нами и с наши законами», — заключил общественник.

Примечательно, Instagram считает «подконтрольными государству» только те СМИ, которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей. Чтобы выявлять их, проверяют «доступную информацию о владельцах, управляющих, источниках финансирования, а также процессах, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики». При этом финансируемые властями СМИ, которые «служат интересам общества и демонстрируют независимость своей редакционной политики, соответствующую нашему определению, не считаются подконтрольными государству».

В августе похожие отметки аккаунтам, связанным с правительствами государств-членов Совбеза ООН и подконтрольными им СМИ, присвоил Twitter. Платформа также исключила такие аккаунты из рекомендаций. Так, страница агентства РИА Новости недавно перестала отображаться на первой вкладке страницы поиска.