Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:14   6 Октября 2020
Россия

Instagram перехватил эстафету у Twitter в инфовойне против России

Instagram перехватил эстафету у Twitter в инфовойне против России

Принадлежащая американской корпорации Facebook соцсеть Instagram с прошлой недели начала помечать публикации и аккаунты СМИ, которые считает подконтрольными властям тех или иных стран. Первый на это обратил внимание журналист Кейс Мичел. В Twitter он заметил, что все пометки почему-то касаются только России.

В частности, речь идет об изданиях Redfish и In The Now, которые входит в структуру Ruptly — видеоагентства российского телеканала Russia Today. In The Now уже обратилось в суд из-за аналогичной пометки в соцсети в Facebook, добавленной летом. Ранее американская соцсеть уже блокировала проект после сюжета на CNN, повествующего о связях проекта с Россией.

Примечательно, что пометки Russia state-controlled media (контролируемое властями РФ издание - англ.) видны только пользователям в США. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» заметил, что действия американских корпораций, направлены исключительно против российских агентств, несущих объективную информацию. Ни одно либеральное СМИ прозападного толка вроде телеканала «Дождь», «МБХ Медиа» или признанное иноагентом в РФ «Радио Свобода» от цензуры американских корпораций не страдает.

«Они считают, что [американцев] нужно всячески отвратить от наших СМИ, они пытаются сказать, что это вражеские агенты.<...> А ведь "Радио Свобода" и все ее медиаресурсы имеют определенные цели. Они навязывают нам свою точку зрения и указывают России, и бывшему соцлагерю, как жить. Facebook помечает только те российские агентства, которые несут правду. А тех, кто работает в их интересах, они помечать не будут. Хотя многие из них имеют государственное финансирование от посредников Госдепа — различных фондов и НКО», — объяснил Макаренко.

Instagram пометил аккаунты ряда СМИ как подконтрольные России

Instagram-аккаунты СМИ уже отреагировали на действия соцсети, добавив в описания: «Мы не согласны» и «Это некрасиво». По словам собеседника издания, такого рода пометки о государственной принадлежности — часть гибридной войны против России. Макаренко посетовал, что Россия не спешит с симметричным ответом на действия западных it-корпораций.

«Это не игрушечная война, а война до победы. Мы должны этому противодействовать и адекватно отвечать даже на не очень существенные выпады. Мы должны реагировать, так чтобы им мало не показалось. Но пока мы лишь робко констатируем факты и занимается обороной. В инфовойне надо наступать, как и в любой войне».

Пока российское законодательство не предусматривает механизм защиты от неправомерной блокировки и политической цензуры. С иностранными интернет-корпорациями приходится выяснять отношения через суд. Впрочем, требованиям российского законодательства они подчиняться отказываются, напомнил Макаренко.

В мае судебные приставы начали взыскание штрафов с Facebook и Twitter за отказ переносить сервера с данными российских пользователей в Россию, поскольку в установленные сроки корпорации не заплатили по четыре миллиона рублей, назначенные московским судом.

«Мы выписываем смехотворные штрафы, символические, это пустышка. И даже не можем их взыскать. <...> Сейчас враг работает внутри страны открыто, не считаясь с нами и с наши законами», — заключил общественник.

Instagram пометил аккаунты ряда СМИ как подконтрольные России

Примечательно, Instagram считает «подконтрольными государству» только те СМИ, которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей. Чтобы выявлять их, проверяют «доступную информацию о владельцах, управляющих, источниках финансирования, а также процессах, которые помогают обеспечивать независимость редакционной политики». При этом финансируемые властями СМИ, которые «служат интересам общества и демонстрируют независимость своей редакционной политики, соответствующую нашему определению, не считаются подконтрольными государству».

В августе похожие отметки аккаунтам, связанным с правительствами государств-членов Совбеза ООН и подконтрольными им СМИ, присвоил Twitter. Платформа также исключила такие аккаунты из рекомендаций. Так, страница агентства РИА Новости недавно перестала отображаться на первой вкладке страницы поиска.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#информационная война #facebook #instagram #иноагенты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров