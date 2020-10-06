Эхо «Тюльпановой революции». Почему Киргизию вновь сотрясают протесты

Результаты парламентских выборов, которые прошли 4 октября 2020 года в Киргизии, аннулированы ЦИК республики. Ранее президент Сооронбай Жээнбеков заявлял, что готов пойти на такой шаг, чтобы успокоить тысячи протестующих в Бишкеке. Люди вышли на улицы с требованием отменить итоги голосования.

Явка на выборах составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», 23,89%) и «Биримдик» («Единство» 24,52%), а также центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», 7,11%).

Спустя сутки после оглашения итогов голосования на главной площади Бишкека Ала-Тоо собрались около двух тысяч сторонников партий, которые не преодолели семипроцентный порог и не прошли в парламент. Люди потребовали аннулировать итоги выборов и провести их повторно. Когда правоохранители попытались успокоить протестующих, они начали активно сопротивляться. Минздрав сообщает, что в ходе потасовок 590 человек пострадали, один погиб.

В ночь с 5 на 6 октября сторонники оппозиционных партий ворвались в здание Белого дома в Бишкеке и разгромили парламентские кабинеты. Спустя несколько часов протестующие аналогичным образом захватили здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

23 июня 2020 года экс-президента приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по одному из самых громких дел в истории независимого Кыргызстана — незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 9 апреля 2013 года Нарынский городской суд досрочно освободил его на основании заключения медиков. Врачи утверждали, что Батукаев «страдает неизлечимым заболеванием».

После этого в причастности к освобождению криминального авторитета обвинили четырех «эксов»: бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего директора Национального гематологического центра Абдухалима Раимжанова, бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву и бывшего советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. В МВД Киргизии сообщали, что материалы «дела Батукаева» собраны в 451 том.

Изначально Атамбаев проходил по делу как свидетель. Позже ему предъявили обвинение в коррупции. В августе 2019 года представители генпрокуратуры заявили, что Алмазбека Атамбаева обвиняют также в захвате заложников, убийстве, насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и организации массовых беспорядков.

Неприкосновенности Атамбаева лишили в июне 2019 года. Снятие неприкосновенности сначала одобрил генпрокурор страны, а после за это проголосовали депутаты парламента Киргизии, 106 — за, и шестеро — против.

Руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований», политолог Алексей Бычков в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что Киргизия пока не может похвастаться политической устойчивостью, из-за чего люди могут остро реагировать на любые преобразования и изменения в аппарате власти.

«Киргизия с момента распада СССР еще не до конца устоялась, как национальное государство. В стране уже много лет проходят подобные процессы, Киргизия всегда стоит под угрозой дестабилизации. Аналогичную картину можно увидеть и в других странах СНГ, к примеру, в Грузии. Там выборы на выборах, и практически всегда люди выражают недовольство с помощью протестов. Что уж говорить об Украине, там и так все понятно. Так и для Киргизии, это не новая история», — объяснил эксперт.

Центральная площадь Бишкека летом 2019 года также стала местом сбора для протестующих. Тогда люди вышли на улицы киргизской столицы поддержать арестованного Атамбаева. Собравшиеся вели себя агрессивно, ломали ограждения, оказывали сопротивление сотрудникам правопорядка и выкрикивали лозунги.

В апреле 2010 года в Киргизии произошла революция. Жители страны высказывали недовольство низким уровнем жизни, а также нежеланием власти решать социальные и экономические проблемы. Тогда же произошли столкновения между представителями «кланов» севера и юга страны. По официальным данным, в ходе массовых протестов погибло 84 человека, более 1500 пострадали.

Спустя два дня после начала беспорядков президент России Дмитрий Медведев направил в Киргизию две роты российских десантников. Они защищали авиабазу Кант (в Чуйской области Киргизии, используется Вооруженными силами РФ) и семьи российских военнослужащих.

Еще раньше, в 2005 году в Киргизии прошла так называемая Тюльпановая революция. Она разгорелась после парламентских выборов, люди признали итоги голосования нечестными. В результате из страны бежал президент Аскар Акаев, который после диалога с оппозиционерами подписал заявление о своем уходе с президентского поста. События получили «цветочное» название в связи с тем, что протестующие выходили на улицы с тюльпанами и розовыми ленточками.

Киргизия условно поделена на две части: юг (Ошская, Баткенская и Джалал-Абадская области) и север (Чуйская, Нарынская, Таласская и Иссык-Кульская области). Регионы разделены горными хребтами, а их жители нередко конфликтуют друг с другом. Юг более развит в области сельского хозяйства, север – в индустриальном плане.

Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночные беспорядки в Бишкеке были «попыткой захвата государственной власти».