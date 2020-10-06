Мэр Усть-Кута арестован по подозрению во взяточничестве

Иркутские правоохранители арестовали мэра Усть-Кута Александра Душина на два месяца по подозрению во взяточничестве, передает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ по области.

Полицейские задержали Душина в аэропорту Иркутска, мэр подозревается по взяточничестве на сумму свыше 16 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия, мэр Усть-Кута от имени администрации заключил контракт с фирмой на выполнение работ по благоустройству. Душин подписал акты о приеме работы, несмотря на невыполнение части обязанностей коммерческой структурой. Подрядчик перечислил более 16 млн рублей на аффилированные счета мэра.