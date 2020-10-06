Пушков предупредил о планах Запада лишить Россию права вето

Попытки ряда стран переписать историю Второй мировой войны предпринимаются не просто так. Это делается с целью подорвать статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, слова которого приводит ТАСС.

«Сейчас, переделывая историю, наши противники пытаются это сделать не просто во имя абстрактных целей. Цель конкретная – лишить Россию статуса державы-победительницы во Второй мировой войне и в моральном отношении, и в политическом отношении, и в нравственном отношении», — убежден председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Если нашим противникам это удастся, объяснил сенатор, они смогут поставить вопрос о правомерности постоянного членства России в Совбезе ООН с правом вето.

Именно ради этого политические противники России периодически пытаются возложить на Советский Союз вину за развязывание Второй мировой войны. По мнению Пушкова, эти попытки будут повторяться, несмотря на то, что все знают, что это не так. Даже глава немецкого МИД не так давно заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны полностью лежит на Германии.

«XXI век стал веком схватки за историю. Таких баталий за историю, какие мы видим сейчас, до сих пор, пожалуй, не происходило. Причем речь идет не только о переписывании истории – это сейчас популярный термин, но я думаю, что речь идет о большем – попытке создания параллельной истории», — добавил сенатор.

По его словам, России предлагают наряду с общепринятой историей ХХ века и Второй мировой войны вводить параллельную историю. Со временем она должна будет полностью заменить собой классическую версию, превратившись в альтернативную историю.

В заключение Пушков высказал мнение, что история является результатом соотношения сил на мировой политической арене.