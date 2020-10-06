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11:13   6 Октября 2020
Происшествия

Колумбийка упала на рельсы в петербургском метро

Колумбийка упала на рельсы в петербургском метро

Иностранка упала с платформы на станции метро "Черная речка", как сообщили сотрудники РЕН ТВ.

Девушка была доставлена в одну из больниц Северной столицы. Состояние гражданки Колумбии врачи оценили как удовлетворительное, ей диагностировали травмы средней степени тяжести. Позднее она была выписана из медучреждения.

Ранее стало известно о трагическом инциденте в московском метрополитене. Пассажирка скончалась после падения на станции "Лермонтовский проспект".

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #метро #рельсы #"Черная речка"

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