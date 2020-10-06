Правительство РФ направит средства на ремонт Лиговского путепровода

Распоряжением российского правительства на реконструкцию Лиговского путепровода в Петербурге из госбюджета будет выделен 1 млрд рублей, пишет Фонтанка.Ру со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Степень готовности объекта на данный момент составляет 30%. К концу текущего года ожидается, что движение будет переключено на построенный путепровод первой очереди, отмечает издание. Ответственный подрядчик "СК "Орион плюс" выполняет работы по обустройству земляного полотна на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее провел проверку строительства дорог в Колпино. Сейчас там достраивают двухуровневую развязку на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе. Годом ранее в Петербурге были открыты три транспортных объекта: Усть-Ижорское шоссе, Финляндская улица и Оборонная улица до Вознесенского шоссе с виадуком через железнодорожные пути.