Дочь актера Конкина встречалась с бывшим парнем за день до смерти
София Конкина встречалась со своим бывшим возлюбленным за день до трагической гибели. Об этом "Комсомольской правде" сообщила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.
Юристка отметила другие странные обстоятельства в деле о смерти Софии: ее сожитель Михаил Серов служил в морском флоте и заявлял, что ему известны различные способы убийств на воде. Они познакомились три месяца назад и сразу же начали совместную жизнь, однако отношения были далеки от идеала — мужчина открыто говорит, что не любил Конкину, а незадолго до ее смерти между ними произошла ссора.
Также Нитченко рассказала, что за несколько дней до трагедии Серов подарил Софии новый телефон, с помощью которого, вероятно, отслеживал ее передвижения и узнал о встрече с бывшим парнем. Когда девушка пропала, он не пытался ее искать и не обращался в полицию, хотя был дома и знал, что София не вернулась.
Ранее Михаил Серов был женат на однофамилице Софии. Причастность к гибели дочери актера Владимира Конкина он отрицает.