София Конкина встречалась со своим бывшим возлюбленным за день до трагической гибели. Об этом "Комсомольской правде" сообщила адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко.

Юристка отметила другие странные обстоятельства в деле о смерти Софии: ее сожитель Михаил Серов служил в морском флоте и заявлял, что ему известны различные способы убийств на воде. Они познакомились три месяца назад и сразу же начали совместную жизнь, однако отношения были далеки от идеала — мужчина открыто говорит, что не любил Конкину, а незадолго до ее смерти между ними произошла ссора.

Также Нитченко рассказала, что за несколько дней до трагедии Серов подарил Софии новый телефон, с помощью которого, вероятно, отслеживал ее передвижения и узнал о встрече с бывшим парнем. Когда девушка пропала, он не пытался ее искать и не обращался в полицию, хотя был дома и знал, что София не вернулась.

Ранее Михаил Серов был женат на однофамилице Софии. Причастность к гибели дочери актера Владимира Конкина он отрицает.