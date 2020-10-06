Башар Асад назвал турецкого лидера Эрдогана инициатором конфликта в НКР

Президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган является главным инициатором карабахского конфликта, передает РИА Новости.

Президент Сирии Башар Асад назвал президента Турции Тайип Эрдогана "главным подстрекателем и инициатором" конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости. Асад уверен, что турецкий лидер также поддерживает террористов в Ливии.

Утром 27 сентября 2020 года Баку и Ереван объявили полную или частичную мобилизацию. Сейчас ситуация усугубляется тем, что Турция оказывает Азербайджану любую запрашиваемую поддержку и помощь. Также Анкара перебросила сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта.

Известно, что есть большие жертвы мирного населения. Мировое сообщество призывает обе стороны к сдержанности и к началу мирных переговоров.