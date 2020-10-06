Оперштаб предоставил новые сведения о коронавирусе в России

Российские врачи выявили еще 11 615 пациентов с коронавирусной инфекцией в 83 регионах России за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Болезнь протекала без клинических симптомов у 28,3%. Зарегистрировано 188 летальных исходов. Выздоровели от коронавируса еще 6252 россиянина.

Общее количество обнаруженных случаев инфекции в 85 российских регионах составило 1 237 504. Медики зафиксировали 21 663 летальных исхода за весь период пандемии. Число выздоровевших достигло 988 576 пациентов.