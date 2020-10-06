Политики Киргизии создали координационный совет в стране

Группа киргизских политиков объявили о создании координационного совета для восстановления правового поля в республике. Об этом сообщает 24.kg.

В координационный совет Киргизии также вошел бывший премьер-министр страны Темир Сариев, который ранее работал с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает агентство.

Атамбаева освободили из СИЗО протестующие, недовольные итогами парламентских выборов. Они вошли в Белый дом и оказали сопротивление силовикам.