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10:40   6 Октября 2020
Политика

Политики Киргизии создали координационный совет в стране

Политики Киргизии создали координационный совет в стране

Группа киргизских политиков объявили о создании координационного совета для восстановления правового поля в республике. Об этом сообщает 24.kg.

В координационный совет Киргизии также вошел бывший премьер-министр страны Темир Сариев, который ранее работал с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает агентство.

Атамбаева освободили из СИЗО протестующие, недовольные итогами парламентских выборов. Они вошли в Белый дом и оказали сопротивление силовикам.

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Автор: Руслан Неглинный
#совет #киргизия #атамбаев

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