Спикер парламента НКР: Карабах не будет просить перемирия

Руководство Нагорно-Карабахской Республики не собирается просить перемирия. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил спикер парламента НКР Артур Товмасян.

Защитники Нагорного Карабаха не собираются слагать оружие и просить перемирия у Азербайджана. Об этом 29 сентября заявлял президент НКР Араик Арутюнян, а председатель Национального собрания республики Артур Товмасян повторил эти слова 6 октября. С 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновилось вооруженное армяно-азербайджанское противостояние.