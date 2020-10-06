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10:10   6 Октября 2020
Происшествия

ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии

ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии

ФСБ задержала военнослужащего Вооруженных сил РФ по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Вместе с ним по подозрению в сборе и передаче эстонским спецслужбам сведений, содержащих гостайну, был задержан его брат, постоянно проживающий в Эстонии. Операции по задержанию были проведены в Смоленске и Пскове.

Следователи ФСБ возбудили против них уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

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Автор: Илья Романович
#задержание #фсб #госизмена

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