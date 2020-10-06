ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии

ФСБ задержала военнослужащего Вооруженных сил РФ по подозрению в шпионаже в пользу Эстонии, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Вместе с ним по подозрению в сборе и передаче эстонским спецслужбам сведений, содержащих гостайну, был задержан его брат, постоянно проживающий в Эстонии. Операции по задержанию были проведены в Смоленске и Пскове.

Следователи ФСБ возбудили против них уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".