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10:06   6 Октября 2020
Общество

Родственники погибшего Захарова хотят потребовать с Ефремова 3 млн рублей

Родственники погибшего Захарова хотят потребовать с Ефремова 3 млн рублей

Потерпевшие по делу российского актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП намерены потребовать с него возмещение морального вреда, пишет ТАСС.

Супруга погибшего Сергея Захарова Маргарита, брат Валерий и младший сын Валерий намерены подать обращение за моральной компенсацией в Хамовнический суд. Ее размер составит по 1 млн рублей на каждого родственника, следует из публикации Telegram-канала Mash. Также потерпевшие просят Мосгорсуд оставить приговор Ефремова в силе.

Родственники Захарова ранее заявили гражданские иски к артисту, на 1 рубль каждый. Адвокат Александр Добровинский тогда отметил, что данная сумма чисто символическая, и никакая компенсация из рук актера близким погибшего не нужна.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #дтп #ефремов #Сергей Захаров

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