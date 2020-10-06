Родственники погибшего Захарова хотят потребовать с Ефремова 3 млн рублей

Потерпевшие по делу российского актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП намерены потребовать с него возмещение морального вреда, пишет ТАСС.

Супруга погибшего Сергея Захарова Маргарита, брат Валерий и младший сын Валерий намерены подать обращение за моральной компенсацией в Хамовнический суд. Ее размер составит по 1 млн рублей на каждого родственника, следует из публикации Telegram-канала Mash. Также потерпевшие просят Мосгорсуд оставить приговор Ефремова в силе.

Родственники Захарова ранее заявили гражданские иски к артисту, на 1 рубль каждый. Адвокат Александр Добровинский тогда отметил, что данная сумма чисто символическая, и никакая компенсация из рук актера близким погибшего не нужна.