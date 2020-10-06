Асад подтвердил переброску боевиков из Сирии в Карабах

Боевиков из Сирии перебрасывают на территорию Нагорного Карабаха, об этом в интервью РИА Новости рассказал президент САР Башар Асад.

По словам Асада, власти Сирии могут подтвердить переброску боевиков, так как есть обстоятельства, указывающие на это.

"Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это", — добавил сирийский президент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений, подчеркнув, что наемников у Азербайджана нет.