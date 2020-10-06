Баку и Ереван опубликовали данные о погибших гражданских лицах в Карабахе

Мирные жители Нагорного Карабаха с 27 сентября оказались под огнем. Власти Армении и Азербайджана опубликовали новые сводки о погибших и раненых мирных жителях спорного региона, которые передало РИА Новости.

Количество убитых мирных жителей Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе, как сообщила Генпрокуратура Азербайджана, к 6 октября выросло до 27 человек. Число раненых к этому же дню достигло 141. Армянская сторона сообщила о 19 погибших и 80 раненых мирных жителях Нагорно-Карабахской Республики с начала возобновления вооруженного конфликта 27 сентября.