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9:45   6 Октября 2020
Армия

Баку и Ереван опубликовали данные о погибших гражданских лицах в Карабахе

Баку и Ереван опубликовали данные о погибших гражданских лицах в Карабахе

Мирные жители Нагорного Карабаха с 27 сентября оказались под огнем. Власти Армении и Азербайджана опубликовали новые сводки о погибших и раненых мирных жителях спорного региона, которые передало РИА Новости.

Количество убитых мирных жителей Азербайджана в ходе боев в Нагорном Карабахе, как сообщила Генпрокуратура Азербайджана, к 6 октября выросло до 27 человек. Число раненых к этому же дню достигло 141. Армянская сторона сообщила о 19 погибших и 80 раненых мирных жителях Нагорно-Карабахской Республики с начала возобновления вооруженного конфликта 27 сентября.

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Автор: Илья Романович
#нагорный карабах #гибель мирных жителей #прокуратура азербайджана

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