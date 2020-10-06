9:44 6 Октября 2020Общество
Скоропостижно ушел из жизни ведущий "Радио 7" Рубен Акопян
Ведущий радиошоу "Однажды в городе" Рубен Акопян умер на 49-м году жизни, сообщил журналист Антон Коробков-Землянский.
Акопян окончил Ереванский государственный университет по специальности "учитель русского языка и литературы". Журналист пришел на "Радио 7" в 2009 году. Ведущий посвятил прямым эфирам 25 лет своей жизни.
Журналист Антон Коробков-Землянский охарактеризовал Акопяна как обаятельного интервьюера, который был влюблен в музыку. По предварительной версии врачей, радиоведущий умер из-за сердечной недостаточности. Дата и место прощания с журналистом будут объявлены позднее.