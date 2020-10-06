Меры поддержки малого и среднего бизнеса в РФ станут доступны самозанятым

Правительство РФ распространит на самозанятых граждан меры поддержки, которые получают субъекты малого и среднего предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина.

Соответствующее постановление о предоставлении господдержки уже подписано. Россияне, зарегистрировавшиеся в статусе самозанятых, могут обратиться в центры "Мой бизнес", где им предоставят консультации, необходимые услуги и образовательную поддержку.

Более того, данная категория граждан может оформить материальную и имущественную помощь. Первую предоставят государственные микрофинансовые организации. Речь идет о микрозайме до 1 млн рублей. Вторая мера включает в себя содействие в аренде помещений для коворкингов и бизнес-инкубаторов на льготных условиях. Меры поддержки малого и среднего бизнеса предоставляются в рамках скорректированного нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".