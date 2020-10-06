Очевидица раскрыла подробности страшного ДТП с экс-участницей "Холостяка"

Бывшая участница шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ, где героем сезона был певец Егор Крид, Виктория Короткова насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Очевидица раскрыла подробности аварии, сообщает "360".

"Гелендваген" Коротковой наехал на перебегающего в неположенном месте пешехода, в результате чего тот скончался от полученных травм. Очевидица происшествия в stories своего Instagram-аккаунта рассказала об аварии.

"Я в шоке. <…> Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Там просто живого места от человека не осталось", — поделилась девушка.