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9:38   6 Октября 2020
Происшествия

Очевидица раскрыла подробности страшного ДТП с экс-участницей "Холостяка"

Очевидица раскрыла подробности страшного ДТП с экс-участницей "Холостяка"

Бывшая участница шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ, где героем сезона был певец Егор Крид, Виктория Короткова насмерть сбила пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Очевидица раскрыла подробности аварии, сообщает "360".

"Гелендваген" Коротковой наехал на перебегающего в неположенном месте пешехода, в результате чего тот скончался от полученных травм. Очевидица происшествия в stories своего Instagram-аккаунта рассказала об аварии.

"Я в шоке. <…> Я видела, как накрывали труп и клали в мешок. Там просто живого места от человека не осталось", — поделилась девушка.

Она призвала всех водителей быть внимательнее и отметила, что севший за руль человек отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь других. Об этом сообщает "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#дтп #холостяк #короткова

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