МО Армении заявило об уничтожении 200 военных Азербайджана в Карабахе

Использование тактической ловушки позволило бойцам Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожить крупное подразделение вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Facebook пресс-секретаря МО Армении Шушан Степанян.

Группа азербайджанских военных попалась в ловушку, которую им устроили защитники Нагорного Карабаха. Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики совершили классический обманный маневр, изобразив отступление. После потери 200 военнослужащих оставшиеся вырвались из ловушки и бежали с поля боя.