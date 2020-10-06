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9:32   6 Октября 2020
Армия

МО Армении заявило об уничтожении 200 военных Азербайджана в Карабахе

МО Армении заявило об уничтожении 200 военных Азербайджана в Карабахе

Использование тактической ловушки позволило бойцам Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики уничтожить крупное подразделение вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Facebook пресс-секретаря МО Армении Шушан Степанян.

Группа азербайджанских военных попалась в ловушку, которую им устроили защитники Нагорного Карабаха. Как сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян бойцы Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики совершили классический обманный маневр, изобразив отступление. После потери 200 военнослужащих оставшиеся вырвались из ловушки и бежали с поля боя.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минобороны армении #нагорный карабах #военные азербайджана

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