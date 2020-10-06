9:21 6 Октября 2020Политика
Посольство РФ в Бишкеке выпустило обращение к протестующим
Посольство России в Киргизии выпустило обращение к протестующим в республике, призвав участников процесса к урегулированию ситуации в правовом поле.
Как отмечается в сообщении посольства, опубликованном на сайте, важно оставаться приверженным правовому решению сложившейся ситуации.
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что некоторые политические силы в республике воспользовались итогами парламентских выборов и попытались захватить власть в стране в ночь на 6 октября, передает RT.