Посольство РФ в Бишкеке выпустило обращение к протестующим

Посольство России в Киргизии выпустило обращение к протестующим в республике, призвав участников процесса к урегулированию ситуации в правовом поле.

Как отмечается в сообщении посольства, опубликованном на сайте, важно оставаться приверженным правовому решению сложившейся ситуации.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что некоторые политические силы в республике воспользовались итогами парламентских выборов и попытались захватить власть в стране в ночь на 6 октября, передает RT.