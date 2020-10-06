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9:20   6 Октября 2020
Политика

Президент Киргизии сообщил о незаконной попытке захвата власти

Президент Киргизии сообщил о незаконной попытке захвата власти

Минувшей ночью в Киргизии была предпринята попытка незаконного захвата государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Отмечается, что определенные политические силы нарушили общественный порядок, используя итоги выборов в качестве повода. Жээнбеков приказал силовикам не открывать огонь по протестующим, чтобы не подвергать опасности жизни граждан страны.

Однако, по его словам, демонстранты не повиновались правоохранителям, нанесли ущерб зданиям и избили медиков. Глава государства призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.

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Автор: Юлия Яковлева
#киргизия #протесты #жээнбеков

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