9:20 6 Октября 2020Политика
Президент Киргизии сообщил о незаконной попытке захвата власти
Минувшей ночью в Киргизии была предпринята попытка незаконного захвата государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба президента страны Сооронбая Жээнбекова.
Отмечается, что определенные политические силы нарушили общественный порядок, используя итоги выборов в качестве повода. Жээнбеков приказал силовикам не открывать огонь по протестующим, чтобы не подвергать опасности жизни граждан страны.
Однако, по его словам, демонстранты не повиновались правоохранителям, нанесли ущерб зданиям и избили медиков. Глава государства призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.