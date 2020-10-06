Госдума РФ: перевод московских школ на дистанционное обучение неизбежен

Столичные образовательные учреждения в России почти наверняка перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин, пишет газета "Известия".

В данный момент нет никаких распоряжений по поводу перевода московских школ на дистанционный режим, однако в Государственной думе Российской Федерации считают, что эта мера является неизбежной.

"Это придется делать почти наверняка. В столице число тех, кто заразился, так резко возросло, и понятно, что, скорее всего, дистанционного образования не избежать", — рассказал Смолин.

В других российских регионах, по словам Олега Смолина, ориентироваться нужно будет по эпидемической ситуации в этой местности.