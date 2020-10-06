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8:25   6 Октября 2020
Политика

WSJ: США заявили о прогрессе в переговорах с Россией в Хельсинки

WSJ: США заявили о прогрессе в переговорах с Россией в Хельсинки

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков достигли прогресса в переговорах по стратегической стабильности. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Согласно данным источника WSJ в американской администрации, на этих консультациях США впервые "услышали конкретные предложения" от РФ. Он добавил, что сейчас между Соединенными Штатами и Россией существуют определенные договоренности о дальнейшей форме таких переговоров, передает ТАСС.

"Нам предстоит еще много поработать в плане содержания", — отметил источник.

Представитель администрации США уточнил, что стороны переговоров в Хельсинки могут достигнуть промежуточного рамочного соглашения, действие которого продлится до истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #переговоры #хельсинки

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