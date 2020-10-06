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8:07   6 Октября 2020
Политика

Депутат Рады Кузьмин назвал команду Зеленского "партией войны"

Депутат Рады Кузьмин назвал команду Зеленского "партией войны"

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих граждан, не сдержав предвыборных обещаний. Такое заявление сделал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.

Выбор гражданами президента страны сравним с выбором будущего мужа — главное не ошибиться, чтобы после не терпеть измены и предательство, отметил парламентарий. Владимир Зеленский и его команда смогли обвести украинцев вокруг пальца.

"Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. […] Они нам обещали закончить войну на Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. […] И они нас обманули", — заявил Кузьмин.

Президент так и не выполнил своего обещания прекратить войну на востоке Украины и сделать это "быстро и просто". С этого предательства "команда Зеленского становится командой партии войны".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский #партия войны

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