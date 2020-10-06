Депутат Рады Кузьмин назвал команду Зеленского "партией войны"

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих граждан, не сдержав предвыборных обещаний. Такое заявление сделал депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", передает РИА Новости.

Выбор гражданами президента страны сравним с выбором будущего мужа — главное не ошибиться, чтобы после не терпеть измены и предательство, отметил парламентарий. Владимир Зеленский и его команда смогли обвести украинцев вокруг пальца.

"Нужно сказать, что в этот раз президенту Зеленскому и его команде удалось нас всех обмануть. […] Они нам обещали закончить войну на Донбассе, они нам обещали остановить насильственную украинизацию, они нам обещали снизить тарифы. […] И они нас обманули", — заявил Кузьмин.

Президент так и не выполнил своего обещания прекратить войну на востоке Украины и сделать это "быстро и просто". С этого предательства "команда Зеленского становится командой партии войны".