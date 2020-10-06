Штрафы за парковку на газоне могут появиться в России

Водителям может грозить штраф до 3 тысяч рублей за парковку на газоне или проезд по нему. Текст соответствующего документа оказался в распоряжении РИА Новости.

Этот пункт прописан в проекте статьи 16.9 "Нарушения требований в области благоустройства территории". Его авторы предлагают штрафовать водителей, которые остановились или поставили на стоянку машину в неположенном месте. Среди таких мест оказались детские и спортивные площадки, зоны отдыха, газоны, цветники и другие территории с зелеными насаждениями.

Штраф будет составлять от полутора до 3 тысяч рублей. Наказание также может грозить за мойку транспортного средства в неустановленном для этого месте и "автохлам" во дворах.