Ученые сообщили об обнаружении плотных отложений в реке на Камчатке

Плотные отложения найдены на дне реки Налычева, которая впадает в акваторию Камчатки. Об этом рассказали специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО), пишет "Кам 24".

Также ученые обнаружили, что цвет воды в этой реке отличается от нормального. Они нашли на дне плотные отложения зеленого и желто-коричневого оттенка. Кроме того, эксперты рассказали, что по береговой линии реки местами наблюдается пена.

Специалисты взяли пробы грунта и воды, по словам врио руководителя института Александра Варкентина. Он отметил, что их изучением займутся ученые Тихоокеанского филиала ВНИРО, который находится во Владивостоке.

Прежде появились сообщения, что на пляже Авачинского залива Камчатки были обнаружены мертвые морские животные, которые выбросились на берег. Об этом рассказали очевидцы. Местные серфингисты отметили, что у них после выхода из воды ухудшилось самочувствие.