Главный инфекционист США считает, что состояние Трампа может ухудшиться

COVID-19 у президента США Дональда Трампа сейчас находится на ранней стадии. Состояние главы Белого дома может усугубиться. Об этом в эфире канала CNN заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Главный инфекционист Соединенных Штатов отметил, что часто через 5-9 дней после заражения вирусом у людей происходит реверсия, передает ТАСС.

"Реверсия означает неверное направление и возникновение неприятностей", — пояснил Фаучи.

Такой исход событий с американским президентом маловероятен. Однако ученый считает, что лечащим врачам Трампа нужно быть готовым к подобной ситуации.

Фаучи добавил, что на момент возвращения президента США в Белый дом из больницы он "выглядел очень хорошо". Инфекционист предположил, что Трампу помог разработанный на основе антител экспериментальный препарат.