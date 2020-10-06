Сезон фонтанов подошел к концу в Санкт-Петербурге

Специалисты "Водоканала" начали работу по отключению фонтанов в Петербурге. Информацию об этом передают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-центр компании.

После отключения будет проведена консервация фонтанов. Это позволит обезопасить конструкции от перепадов температуры в осеннее и зимнее время. Кроме этого будет проведена техническая проверка фонтанов. В случае необходимости будут заменены неисправные детали и устранены все неполадки.

В этом году в Северной столице жителей и гостей города радовали 60 фонтанов и один фонтанный комплекс. Из-за коронавируса сезон фонтанов в 2020 году стартовал на несколько месяцев позднее.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее внес фонтаны в Румянцевском саду в программу реконструкции городских фонтанов. Они будут восстановлены в короткие сроки.