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6:39   6 Октября 2020
Общество

Сезон фонтанов подошел к концу в Санкт-Петербурге

Сезон фонтанов подошел к концу в Санкт-Петербурге

Специалисты "Водоканала" начали работу по отключению фонтанов в Петербурге. Информацию об этом передают "Невские Новости" со ссылкой на пресс-центр компании.

После отключения будет проведена консервация фонтанов. Это позволит обезопасить конструкции от перепадов температуры в осеннее и зимнее время. Кроме этого будет проведена техническая проверка фонтанов. В случае необходимости будут заменены неисправные детали и устранены все неполадки.

В этом году в Северной столице жителей и гостей города радовали 60 фонтанов и один фонтанный комплекс. Из-за коронавируса сезон фонтанов в 2020 году стартовал на несколько месяцев позднее.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее внес фонтаны в Румянцевском саду в программу реконструкции городских фонтанов. Они будут восстановлены в короткие сроки.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #сезон #фонтаны

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