NYT: сын Трампа под присягой ответил на вопросы сотрудников прокуратуры

Эрика Трампа, сына президента США Дональда Трампа, допросили в режиме телеконференции по делу компании Trump Organization. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Компанию, которую американский лидер перед вступлением в должность президента передал сыновьям Эрику и Дональду, обвиняют в намеренном завышении цен на активы для получения кредитов. Представители прокуратуры Нью-Йорка не посвятили журналистов в подробности допроса.

Правозащитники Эрика Трампа Майкл Мьюкейзи, Алан Футерас и юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен отказались общаться со СМИ и никак не прокомментировали происходящее. Расследование начали после заявления бывшего юриста президента США Майкла Коэна, который проработал на посту около десяти лет.