Небензя объяснил отказ ряда стран выслушать экс-главу ОЗХО в Совбезе ООН

Ряд западных стран высказались против выступления первого главы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани на Совбезе ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя оценил действия иностранных коллег, передает РИА Новости.

Российский дипломат назвал поступок представителей "западного пространства" стыдом и позором. По его словам, их жест в очередной раз доказал нежелание и боязнь услышать невыгодную для себя правду. Таким образом они заблокировали доступ Совету Безопасности ООН к объективным фактам, которые представляют угрозу выстроенному Западом сценарию о "безгрешности" ОЗХО.

"Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в глазах международного сообщества", — задался вопросом Небензя.

Великобритания, Эстония, США, Германия и еще три страны отказались выслушать бывшего председателя ОЗХО в рамках встречи СБ ООН по теме ликвидации сирийского химического оружия. Представители держав объяснили свое решение уходом Бустани с должности еще до того, как организация начала заниматься химоружием САР.