Байден: мне не следовало называть Трампа клоуном во время теледебатов

Кандидат на пост президента США демократ Джозеф Байден сожалеет, что назвал своего оппонента по теледебатам — президента Дональда Трампа — клоуном. Об этом заявил сам политик во время онлайн-встречи с потенциальными избирателями, передает NBC.

Байден добавил, что ему следовало назвать происходящее шутовством, а не бросаться оскорблениями подобно тому, как это делал Трамп. По словам Байдена, уподобляясь Трампу, он пытался заставить оппонента вести себя благоразумно и уважительно. Демократ напомнил, что в ходе встречи глава Белого дома перебил его и модератора Криса Уоллеса более 150 раз.

"Было ясно только то, что он (Прим. ред. — Трамп) не ответил по сути ни на один вопрос. Он и не собирался говорить по существу", — заявил Байден.

Теледебаты Трампа и Байдена состоялись в конце сентября в Кливленде. Спустя несколько минут после начала политики начали неприлично высказываться в адрес друг друга. Российский журналист Владимир Познер заявил, что дискуссия кандидатов в президенты оставила у него тяжелое впечатление.