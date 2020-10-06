Австрия передаст РФ вывезенные нацистами в ходе ВОВ сокровища

Россия в ближайшее время получит украденные нацистами во время Великой Отечественной войны сокровища Темрюкского историко-археологического музея. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на российского посла Дмитрия Любинского.

Власти Австрии официально подтвердили, что процедура по передаче культурных ценностей будет завершена до конца года. Сейчас они хранятся в запасниках Музея Зальцбурга, передает издание.

Австрия передаст России три вазы античной эпохи и пять барельефов. Все эти предметы искусства были украдены нацистами в 1943 году. В настоящее время стороны подписали все необходимые документы и урегулировали юридические вопросы.