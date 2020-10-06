Пушков назвал четыре вида информационных войн против России

Некоторые страны переписывают историю, чтобы изменить устоявшееся после Второй мировой войны положение дел в обществе. Об этом на форуме "История для будущего. Новый взгляд" заявил сенатор Алексей Пушков, передает Федеральное агентство новостей.

Запад превратил историю в сферу конкуренции, с помощью которой пытается установить новый мировой порядок, отметил Пушков. Против России сейчас ведутся геополитическая, имиджевая и ценностная информационные войны. Иностранные государства пытаются делегитимизировать РФ.

"Если же пересмотреть историю войны и лишить Россию как преемницу СССР статуса державы — победительницы в той войне, то можно ставить вопрос о правомерности ее статуса постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето, как и всей послевоенной мировой системы", — пояснил Пушков.

Самые кровопролитные сражения во время Второй мировой войны велись на территории СССР, поэтому преимущество в любом случае будет не на стороне Запада. В Европе армия Гитлера нигде не встречала такого ожесточенного сопротивления.