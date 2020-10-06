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4:48   6 Октября 2020
Политика

Пушков назвал четыре вида информационных войн против России

Пушков назвал четыре вида информационных войн против России

Некоторые страны переписывают историю, чтобы изменить устоявшееся после Второй мировой войны положение дел в обществе. Об этом на форуме "История для будущего. Новый взгляд" заявил сенатор Алексей Пушков, передает Федеральное агентство новостей.

Запад превратил историю в сферу конкуренции, с помощью которой пытается установить новый мировой порядок, отметил Пушков. Против России сейчас ведутся геополитическая, имиджевая и ценностная информационные войны. Иностранные государства пытаются делегитимизировать РФ.

"Если же пересмотреть историю войны и лишить Россию как преемницу СССР статуса державы — победительницы в той войне, то можно ставить вопрос о правомерности ее статуса постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето, как и всей послевоенной мировой системы", — пояснил Пушков.

Самые кровопролитные сражения во время Второй мировой войны велись на территории СССР, поэтому преимущество в любом случае будет не на стороне Запада. В Европе армия Гитлера нигде не встречала такого ожесточенного сопротивления.

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Автор: Юлия Яковлева
#пушков #история #войны

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