Минобороны РФ продемонстрировало запуск ракеты Р-37М

Запуск ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" с помощью истребителя Су-35С был записан на видео. Видеоролик опубликовало Министерство обороны России на своем официальном YouTube-канале.

Соответствующее видео было обнародовано в честь 100-летия Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ имени В. П. Чкалова, передает "Российская газета".

Стартовая масса Р-37М составляет порядка 510 килограммов. Длина этой ракеты больше четырех метров. Максимальная дальность запуска Р-37М достигает отметки в 200 километров. Запущенная ракета способна поразить цель на высоте от 15 метров до 25 километров. Один истребитель Су-35С способен нести до четырех ракет Р-37М.

О том, что российские истребители Су-35С вооружат ракетами Р-37М сообщали еще в апреле этого года. Согласно данным источника в российском оборонно-промышленном комплексе, эта ракета способна развивать "практически гиперзвуковую скорость", при этом она оснащена высокочувствительной активной головкой самонаведения.