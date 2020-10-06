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4:20   6 Октября 2020
Происшествия

Пожар вспыхнул в здании парламента Киргизии

Пожар вспыхнул в здании парламента Киргизии

Захваченное демонстрантами здание парламента горит в Киргизии. Возгорание зафиксировано в одном из кабинетов, который находится на четвертом этаже. Соответствующую информацию передает корреспондент ТАСС, находящийся в данный момент на месте событий.

Возгорание произошло в крыле здания, где размещены рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.

После того, как в Киргизии прошли парламентские выборы, в республике начались митинги. Участники беспорядков пробились в Белый дом, выломав ворота при помощи грузовика.

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Автор: Василий Пименов
#пожар #киргизия #парламент

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