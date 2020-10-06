Пожар вспыхнул в здании парламента Киргизии

Захваченное демонстрантами здание парламента горит в Киргизии. Возгорание зафиксировано в одном из кабинетов, который находится на четвертом этаже. Соответствующую информацию передает корреспондент ТАСС, находящийся в данный момент на месте событий.

Возгорание произошло в крыле здания, где размещены рабочие места сотрудников аппарата законодательного органа.

После того, как в Киргизии прошли парламентские выборы, в республике начались митинги. Участники беспорядков пробились в Белый дом, выломав ворота при помощи грузовика.