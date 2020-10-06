Экс-президент Киргизии покинул СИЗО по требованию протестующих

Участники протестов добились освобождения экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева из СИЗО. Об этом сообщает журналист ТАСС с места событий.

Митингующие провели переговоры с сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где находился Атамбаев. После переговоров бывший киргизский лидер вышел на свободу. Перед этим участники беспорядков протаранили ворота территории Белого дома и захватили парламентское здание.

Атамбаев был президентом республики с 2011 по 2017 годы. Летом прошлого года он был задержан. Ему предъявили несколько обвинений, включая коррупцию, покушение на убийство и насилие в отношении силовиков.