Экономист Колташов сообщил, как предотвратить ипотечный кризис в РФ

Государство должно предпринять два шага, чтобы избежать ипотечного кризиса в Российской Федерации. Соответствующее мнение высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, пишет "ПолитЭксперт".

Текущий год стал очень тяжелым для экономики России, отметил Колташов. Однако, по его мнению, паниковать еще рано. Экономист заметил, что предвестник ипотечного кризиса может быть проявлением уходящего кризиса.

"Свою разрушительную роль он уже выполнил, напомнив катастрофичный период 2014–2016 годов, когда тоже была волна шока, но ипотечного кризиса все-таки не возникло", — сообщил он.

На данный момент основная проблема кроется в ослаблении рубля, что снижает возможности домашних хозяйств. Некоторые граждане России не в состоянии платить по кредитам. Однако положение тех, кто задолжал, облегчило снижение ключевой ставки Центробанка.

Власти страны в сложившейся ситуации должны запустить крупные инфраструктурные проекты, считает эксперт. Он добавил, что это позволит не только разгрузить промышленность, но и оживит машиностроение, а также увеличит спрос на стройматериалы.

Еще одним ключевым шагом, по мнению экономиста, является создание нового класса покупателей жилья, у которых будут деньги для того, чтобы внести первоначальный взнос и оплачивать проценты по ипотечным кредитам, заключил Колташов.