Выявленный у Трампа COVID-19 может повлиять на отношение других стран к США

Заражение коронавирусом американского президента Дональда Трампа может привести к тому, что другие страны станут меньше доверять США. Об этом изданию Yle рассказал руководитель финского Института внешней политики Мика Аалтола.

Политолог считает, что из-за выявленного заболевания к Трампу может измениться отношение среди избирателей на предстоящих выборах, передает "ИноСМИ".

"Теперь ему нужно показать народу, что он по-прежнему в строю и может выполнять свои задачи", — отметил Аалтола.

Кроме того, коронавирус был выявлен у нескольких республиканских сенаторов. Этот факт может повлиять на назначение нового верховного судьи вместо скончавшейся в сентябре Рут Бейдер Гинсбург.