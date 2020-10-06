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2:14   6 Октября 2020
Политика

Трамп покинул стены госпиталя на вертолете

Трамп покинул стены госпиталя на вертолете

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул медицинское учреждение, в котором он лечился от коронавируса три дня. Об этом сообщает ТАСС.

Вертолет с американским лидером взлетел с лужайки, которая находится рядом с Национальным военно-медицинским центром имени Уолтера Рида, где проходил лечение Трамп. Известно, что президент США направляется в Белый дом.

Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди США обнаружили коронавирусную инфекцию 2 октября. Отмечается, что глава Белого дома продолжал работать, находясь в больнице.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #коронавирус

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