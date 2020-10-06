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2:04   6 Октября 2020
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Авиакомпании РФ получили более 20 допусков для выполнения чартерных полетов

Авиакомпании РФ получили более 20 допусков для выполнения чартерных полетов

Российские авиакомпании допущены к осуществлению чартерных рейсов в Австрию, Кубу, Болгарию, Испанию, Венгрию, Францию и другие страны. Соответствующее распоряжение выпустила Росавиация.

Согласно документу, текст которого опубликован на сайте ведомства, отечественные перевозчики получили разрешение на выполнение регулярных полетов в 24 страны. В их число вошли и те, с кем Россия еще не восстановила авиасообщение. При этом в Росавиации уточнили, что допуск не является основанием для возобновления рейсов по международным направлениям.

"Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", — объяснили в ведомстве.

Международное авиасообщение было решено приостановить из-за обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19. Летом российские власти приступили к частичному восстановлению полетов, например, в Белоруссию, Швецию, Турцию и другие.

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Автор: Борис Нестеров
#росавиация #Авиакомпании РФ #международное авиасообщение

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