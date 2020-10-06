Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

Все больше американцев, в страхе перед будущим – концом света, очередной волной пандемии, тоталитаризмом или распадом США – покидает большие города и уезжает в глубинку, чтобы обустроить бункер в подвале.

Об этом рассказывает датское издание Jyllands-Posten, отмечая, что кого-то из американцев, пугают не только возможный конец света или распад страны, но и переизбрание президента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

В Соединенных Штатах Америки набирает силу движение «выживальщиков» (от survivalists) или «подготовщиков» (от preppers), сообщает датская газета. В это движение вливаются не только пророки судного дня, но и простые практичные люди, стремящиеся защитить свои семьи в условиях приближающегося хаоса.

С этой целью «выживальщики» забивают свои подвалы продуктами питания длительного хранения, медикаментами, предметами первой необходимости и, кончено, оружием.

В качестве примера, издание приводит 51-летнего Деррона Тейлора, который уже давно запасся и дрожжами, и туалетной бумагой, и поэтому сейчас уже не спешит в магазин, получив сообщение о приближающемся урагане или эпидемии.

Тейлор не так давно переехал в глухую деревню в штате Алабама, где купил дом и оборудовал его для автономного выживания шести человек на протяжении полугода.

По словам американца, он просто следует примеру своих дедушки и бабушки, которые всегда делали запасы.

«Поэтому у меня есть, например, 150 килограмм соли, чтобы в случае кризиса солить мясо. Еще я запасся двумя генераторами и готов к тому, что электричество может быть отключено, — рассказал Тейлор. — А еще у нас достаточно оружия, чтобы защититься».

Уже сейчас Деррон Тейлор никуда не выходит без заряженного 9-миллиметрового пистолета Ruger 9. А перед тем, как сесть в машину, он осматривает ее со всех сторон, чтобы убедиться, что с ней все в порядке и автомобиль не пометили злоумышленники, планирующие нападение.

При этом новоиспеченный алабамец уверен, что на предстоящих выборах Дональд Трамп сможет переизбраться на второй президентский срок. Но тем не менее эпидемия коронавируса уже подорвала американскую экономику и погрузила страну в депрессию.

«Слишком многие потеряли работу, ведь принудительная остановка деятельности компаний стала тяжелым ударом. Идея оказывать им экономическую помощь означает подготовку населения к введению безусловного базового дохода», — уверен Тейлор.

Из-за того, что люди все чаще переходят на удаленную работу и уезжают из городов в деревню, а дети переводятся на удаленную форму обучения, в мегаполисах начался крах рынка недвижимости, закрываются школы. Американцы винят в происходящем Трампа, но считают его наименьшим из зол.

В любом случае, приводит издание мнение многих американцев, на выборах 2024 года в США точно будет избран новый президент, который, скорее всего, начнет проводить в стране социалистические реформы. Хотя тут нужно напомнить, что в среде консервативных американцев социализм является худшим, из того, что можно себе представить. Тем не менее, жители Штатов, готовятся и к такому развитию событий.