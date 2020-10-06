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2:37   6 Октября 2020
Весь мир

Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

Все больше американцев, в страхе перед будущим – концом света, очередной волной пандемии, тоталитаризмом или распадом США – покидает большие города и уезжает в глубинку, чтобы обустроить бункер в подвале.

Об этом рассказывает датское издание Jyllands-Posten, отмечая, что кого-то из американцев, пугают не только возможный конец света или распад страны, но и переизбрание президента Дональда Трампа на предстоящих выборах.

В Соединенных Штатах Америки набирает силу движение «выживальщиков» (от survivalists) или «подготовщиков» (от preppers), сообщает датская газета. В это движение вливаются не только пророки судного дня, но и простые практичные люди, стремящиеся защитить свои семьи в условиях приближающегося хаоса.

С этой целью «выживальщики» забивают свои подвалы продуктами питания длительного хранения, медикаментами, предметами первой необходимости и, кончено, оружием.

Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

В качестве примера, издание приводит 51-летнего Деррона Тейлора, который уже давно запасся и дрожжами, и туалетной бумагой, и поэтому сейчас уже не спешит в магазин, получив сообщение о приближающемся урагане или эпидемии.

Тейлор не так давно переехал в глухую деревню в штате Алабама, где купил дом и оборудовал его для автономного выживания шести человек на протяжении полугода.

По словам американца, он просто следует примеру своих дедушки и бабушки, которые всегда делали запасы.

«Поэтому у меня есть, например, 150 килограмм соли, чтобы в случае кризиса солить мясо. Еще я запасся двумя генераторами и готов к тому, что электричество может быть отключено, — рассказал Тейлор. — А еще у нас достаточно оружия, чтобы защититься».

Уже сейчас Деррон Тейлор никуда не выходит без заряженного 9-миллиметрового пистолета Ruger 9. А перед тем, как сесть в машину, он осматривает ее со всех сторон, чтобы убедиться, что с ней все в порядке и автомобиль не пометили злоумышленники, планирующие нападение.

Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

При этом новоиспеченный алабамец уверен, что на предстоящих выборах Дональд Трамп сможет переизбраться на второй президентский срок. Но тем не менее эпидемия коронавируса уже подорвала американскую экономику и погрузила страну в депрессию.

«Слишком многие потеряли работу, ведь принудительная остановка деятельности компаний стала тяжелым ударом. Идея оказывать им экономическую помощь означает подготовку населения к введению безусловного базового дохода», — уверен Тейлор.

Из-за того, что люди все чаще переходят на удаленную работу и уезжают из городов в деревню, а дети переводятся на удаленную форму обучения, в мегаполисах начался крах рынка недвижимости, закрываются школы. Американцы винят в происходящем Трампа, но считают его наименьшим из зол.

Jyllands-Posten: американцы боятся будущего и прячутся в бункеры

В любом случае, приводит издание мнение многих американцев, на выборах 2024 года в США точно будет избран новый президент, который, скорее всего, начнет проводить в стране социалистические реформы. Хотя тут нужно напомнить, что в среде консервативных американцев социализм является худшим, из того, что можно себе представить. Тем не менее, жители Штатов, готовятся и к такому развитию событий.

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Автор: Александр Люблинский
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