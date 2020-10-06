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1:17   6 Октября 2020
Происшествия

Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Киргизии

Участники протестов в Бишкеке захватили здание парламента Киргизии

Участники митингов, которые не согласны с результатами парламентских выборов в Киргизии, прорвались на территорию Белого дома, где находится парламент и администрация президента страны Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил журналист РИА Новости.

Корреспондент издания уточнил, что сторонники непрошедших в парламент республики партий с помощью грузового автомобиля протаранили ворота Белого дома и ворвались внутрь.

Согласно сообщениям от очевидцев, буквально за несколько минут до инцидента, несколько автомобилей покинули здание парламента. Протестующие, которые проникли на территорию Белого дома, призывают друг друга не грабить здание, а также скандируют: "Не ломай".

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Автор: Илья Романович
#выборы #киргизия #парламент

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