0:44 6 Октября 2020Общество
Роспотребнадзор рассказал о "неуязвимой" для COVID-19 группе людей
Категории граждан с определенными генетическими мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
Некоторые изменения в генах позволяют определить тип людей, которые наиболее подвержены риску проникновения вируса, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Также с помощью выявления генетических вариантов можно предотвратить инфицирование организма.
По данным на 5 октября, в России выявлено 1,23 млн заболевших, 982 тыс. пациентов выздоровели, 21,4 тыс. — скончались. Подробную информацию и актуальные сведения по статистике COVID-19 в РФ можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.