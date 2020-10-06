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0:44   6 Октября 2020
Общество

Роспотребнадзор рассказал о "неуязвимой" для COVID-19 группе людей

Роспотребнадзор рассказал о "неуязвимой" для COVID-19 группе людей

Категории граждан с определенными генетическими мутациями не могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Некоторые изменения в генах позволяют определить тип людей, которые наиболее подвержены риску проникновения вируса, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Также с помощью выявления генетических вариантов можно предотвратить инфицирование организма.

По данным на 5 октября, в России выявлено 1,23 млн заболевших, 982 тыс. пациентов выздоровели, 21,4 тыс. — скончались. Подробную информацию и актуальные сведения по статистике COVID-19 в РФ можно посмотреть на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#роспотребнадзор #коронавирус #COVID-19

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