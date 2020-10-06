Пушков: конфликт в НКР становится опасным и непредсказуемым

Происходящее в Нагорном Карабахе уже вышло за рамки исключительно военных действий. Конфликт перешел в другую плоскость — преступлений против мирных граждан. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что атаки на столицу Нагорно-Карабахской Республики и обстрелы других городов приводят к смерти среди мирных жителей. Такие последствия и потребовали решительного высказывания со стороны трех держав — России, Франции и США, которые призвали остановить эскалацию насилия в НКР.

"Возникает тема ответственности сторон за несоразмерное применение военной силы, а сам конфликт приобретает все более опасные и непредсказуемые очертания", — заключил Пушков.

Очередное обострение конфликта между Баку и Ереваном началось 27 сентября. На территории Республики Арцах начались обстрелы, в результате чего среди пострадавших оказались военные и мирные люди. Обе стороны перекладывают ответственность за происходящее друг на друга.