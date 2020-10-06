Власти Парижа решили ужесточить меры по борьбе с COVID-19

Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции коснется не только Парижа, но и трех его соседних департаментов. Об этом заявил полицейский префект города Дидье Лаллеман.

Во французской столице и департаментах Сена-Сен-Дени, Валь-де-Марн и О-де-Сен закроют все бары с 6 октября, сообщил префект Парижа.

"Рестораны продолжат работу при строгом следовании новым санитарным правилам", — отметил он.

Данные ограничительные меры будут действовать 15 дней, уточнил Дидье Лаллеман. Также будут закрыты залы для занятий фитнесом и спортивные клубы. Только школьники смогут ходить в бассейн. Стадионы и игровые площадки, расположенные на открытом воздухе, продолжат работу. Под запретом окажутся свадебные банкеты, семейные торжества в публичных местах, студенческие вечеринки, работа игорных домов и проведение ярмарок.