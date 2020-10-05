Трамп готов вступить в дискуссию с Байденом во втором раунде дебатов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, у которого диагностировали коронавирус, все же готов принять участие в предвыборных дебатах 15 октября. Об этом заявил сам американский лидер, передает РИА Новости.

Трамп вступит в дискуссию со своим соперником в предвыборной гонке демократом Джо Байденом, несмотря на инфицирование коронавирусом. Президент США находится на лечении в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и продолжает свою работу оттуда.

Американский лидер и первая леди Меланья Трамп 2 октября получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Президентские выборы США назначены на 3 ноября, перед ними запланированы еще два раунда дебатов кандидатов на пост главы государства.